24 сентября, 03:49Политика
Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от активов РФ с 2024 года
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Евросоюз с 2024 года перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Дипломат напомнил, что с 2024 года Евросоюз изымает доходы от реинвестирования резервов Центробанка России, которые были незаконно заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear.
"За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг 8 миллиардов евро, из которых более 3,5 миллиарда евро – непосредственно для закупок вооружения", – приводит РИА Новости слова Масленникова.
Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что в Евросоюзе на экспертном уровне готовят предложения о создании новой наднациональной структуры, которая может использоваться для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Euroclear.
В СВР утверждали, что европейские страны рассматривают такой вариант на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских средств.