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24 сентября, 03:49

Политика

Евросоюз передал Украине 8 млрд евро из доходов от активов РФ с 2024 года

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз с 2024 года перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат напомнил, что с 2024 года Евросоюз изымает доходы от реинвестирования резервов Центробанка России, которые были незаконно заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear.

"За это время суммарный объем переданных Украине доходов достиг 8 миллиардов евро, из которых более 3,5 миллиарда евро – непосредственно для закупок вооружения", – приводит РИА Новости слова Масленникова.

Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что в Евросоюзе на экспертном уровне готовят предложения о создании новой наднациональной структуры, которая может использоваться для размещения российских активов за пределами бельгийского депозитария Euroclear.

В СВР утверждали, что европейские страны рассматривают такой вариант на фоне опасений по поводу дальнейшего финансирования Украины без использования российских средств.

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