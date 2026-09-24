Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

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В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Всего за неделю было зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% выше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, ведомство фиксирует находки свиного и гонконгского гриппа, а также риновирусы (81,6%) и парагрипп (12,5%). В целом эпидемиологическая ситуация в России развивается в соответствии с прогнозами, однако интенсивность распространения респираторных инфекций растет.

В Роспотребнадзоре порекомендовали соблюдать общие меры профилактики для защиты от ОРВИ. В частности, следует чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков предупредил о двух волнах гриппа в новом эпидсезоне в России. Первая ожидается в ноябре 2026 года, а вторая – в феврале – марте 2027-го.

Он уточнил, что грипп уже типирован и обнаружен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии. При этом отечественная вакцина адаптирована под штаммы инфекции.

В свою очередь, врач-терапевт Андрей Кондрахин опроверг появление "нового ОРВИ", который проходит без температуры. По словам специалиста, сильная боль в горле и насморк без температуры – это не признаки нового вируса, а состояние, которое нередко встречается среди пациентов и может быть связано с различными факторами.