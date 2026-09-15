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15 сентября, 16:47

Общество

Две волны гриппа придут в Россию в новом эпидсезоне

Фото: 123RF.com/milkos

Две волны гриппа ожидаются в России в новом эпидемиологическом сезоне. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года, сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

"Грипп уже протипирован, его нашли у нас в северных регионах, то есть уже грипп есть в Северном полушарии", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам врача, российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции. При этом, как указал специалист, в текущем году вакцинация окажется особенно полезной.

В России уже начался подъем гриппа и ОРВИ. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. По ее словам, в настоящее время вакцины включают совершенно новый антигенный состав. Они уже поступают в регионы, их количества достаточно.

Вместе с тем Роспотребнадзор готовит тест-систему, которая сможет распознавать сразу 30 видов ОРВИ. В работе уже используется тест-система на 25 вирусов.

Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут появиться в России в этом сезоне

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