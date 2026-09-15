"Золотое яблоко" отправило россиянке претензию из-за поста в соцсети

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Магазин косметики "Золотое яблоко" направил россиянке досудебную претензию после ее публикации в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел после того, как девушка опубликовала в Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) скриншот духов из "Золотого яблока", а затем поделилась ссылкой на другой магазин, где приобрела их дешевле. Ретейлер посчитал такой пост недобросовестной рекламой.

"С этой проблемой сталкиваются многие бренды: пользователи приводят необъективное сравнение условий покупки, а в их публикациях прослеживаются признаки рекламы – хвалебная риторика, ссылки на рекламируемые ресурсы с указанием их явных преимуществ и другие", – прокомментировали в пресс-службе.

В компании добавили, что всегда стараются уладить вопрос мирно в досудебном порядке, даже когда рекламный характер информации очевиден.

Ранее сообщалось, что певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) планирует подать в суд на блогера Фелицию, которая обвиняла ее в неоплате работы. Блогер изготовила для артистки два парика. Однако спустя месяц после того, как заказ был передан команде артистки, деньги за работу так и не поступили.

Фелиция смогла получить выплату только после того, как ее видео набрало популярность. Кроме того, вместо разрешения конфликта она получила досудебную претензию.