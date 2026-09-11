Жена Эммануила Виторгана ведет судебные разбирательства с партнерами по двум компаниям

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Жена актера Эммануила Виторгана Ирина ведет три судебных разбирательства со своими партнерами по двум московским компаниям, которые занимаются управлением недвижимостью, – ООО "Каспер Плюс" и ООО "Эм-Сервис". Соответствующие данные приводятся в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ирина является генеральным директором обоих юридических лиц. В марте этого года она обратилась в суд с двумя исками, в них оспариваются договоры, по условиям которых один из участников обеих компаний Бель Рувен продал 25%-ные доли другому участнику Павлу Алюшину. В итоге у Виторган и Алюшина стало по 50% в каждой организации.

В обоих этих делах суд истребовал у участников оспариваемые договоры и назначил рассмотрение споров по существу.

Ранее Ленинский районный суд Курска зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к индивидуальному предпринимателю Нине Лысых с требованием прекратить продажу футболок с его фотографией.

На одном из маркетплейсов предприниматель разместила объявления о продаже футболок с принтом "Павел Прилучный". Согласие актера на это получено не было, он потребовал обязать Лысых прекратить использование изображения и взыскать компенсацию за проданный товар.