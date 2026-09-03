Павел Прилучный подал иск к предпринимателю за продажу футболок с его фото

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Ленинский районный суд Курска зарегистрировал иск актера Павла Прилучного к индивидуальному предпринимателю Нине Лысых с требованием прекратить продажу футболок с его фотографией. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Как следует из искового заявления, на одном из маркетплейсов предприниматель разместила объявления о продаже футболок с принтом "Павел Прилучный". В пресс-службе отметили, что использование изображения стало ключевым элементом дизайна товара и носило коммерческий характер, направленный на извлечение прибыли.

Поскольку согласие актера на это получено не было, Прилучный потребовал обязать Лысых прекратить использование изображения, а также взыскать компенсацию за проданный товар и нанесенный моральный вред.

Ранее столичный суд запретил продажу масок с изображением актера Никиты Джигурды. С продавцов взыскали по 100 тысяч рублей. С соответствующими исками обратился сам актер.

В связи с этим Ozon приступил к скрытию с витрины карточек товаров, на которых размещено изображение актера. В компании заявили, что маркетплейс работает в строгом соответствии с законодательством.