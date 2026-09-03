Состояние пострадавшей девушки-медика при нападении около храма в Москве стабильное

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Состояние студентки 6 курса Сеченовского Университета, на которую напал неадекватный мужчина с лопатой у храма в ЮВАО в Москве, оценивается как стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета ИС "Вести" со ссылкой на специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Уточняется, что пациентка находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Об инциденте у церкви святых Жен-Мироносиц в Марьине стало известно 1 сентября. Мужчина вел себя неадекватно, приставал к прихожанам, после чего с лопатой напал на прибывших по вызову врачей.

Злоумышленник успел несколько раз ударить по голове девушку-фельдшера, но был застрелен случайным прохожим из травматического оружия. Уголовное преследование москвичу, применившему пистолет, не грозит. По данным СМИ, он имеет действующую лицензию.

По информации журналистов, убитый состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Местные жители знали его как прихожанина с особенностями психики, однако до этого он вел себя спокойно.

