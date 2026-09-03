Столичный суд оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО блогера Илью Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Блогер будет находиться под стражей до 10 октября 2026 года.

Ремесло задержали 17 июля по делу о фейках о российской армии. В тот же день ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Отмечалось, что в основу уголовного дела легло его интервью журналистке Ксении Собчак.

Спустя время Ремесло поместили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Мужчине назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Позднее Ремесло перевели из института имени В. П. Сербского в СИЗО № 7.