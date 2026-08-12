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12 августа, 10:27

Политика

Налоговая заблокировала счета блогера Ремесло, обвиняемого в фейках о ВС РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Налоговая служба заблокировала операции по счетам блогера Ильи Ремесло, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой.

У блогера с августа 2018 года зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. В документах основным профилем заявлена деятельность в области права, а дополнительным – деятельность рекламных агентств.

Налоговая вынесла 8 решений о приостановлении операций по счетам из-за взыскания задолженности. Долг ИП составляет более 52,2 тысячи рублей.

Блогера задержали 17 июля по делу о фейках о российской армии. В тот же день ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Уточнялось, что в основу уголовного дела легло его интервью журналистке Ксении Собчак.

Позже блогера поместили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Затем мужчине назначили стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

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