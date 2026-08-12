12 августа, 17:56Происшествия
Водителю, сбившему PR-директора "Москвички", предъявлено обвинение
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Водителю грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и скрылся, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
39-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Водитель свою вину не признал.
"Когда проезжал пешеходный переход, то услышал какой-то шум, но решил уехать, поскольку участником ДТП себя не считал", – сказал водитель грузовика.
В настоящее время прокуратура ЦАО контролирует проведение следственных действий и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.
Авария произошла утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. Девушку госпитализировали с серьезными травмами.
Врачи выявили у Чаковской множественные переломы и ушибы внутренних органов. Сама пострадавшая момент аварии не помнит.
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