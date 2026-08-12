Водителю, сбившему PR-директора "Москвички", предъявлено обвинение

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водителю грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую и скрылся, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

39-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Водитель свою вину не признал.

"Когда проезжал пешеходный переход, то услышал какой-то шум, но решил уехать, поскольку участником ДТП себя не считал", – сказал водитель грузовика.

В настоящее время прокуратура ЦАО контролирует проведение следственных действий и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

Авария произошла утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. Девушку госпитализировали с серьезными травмами.

Врачи выявили у Чаковской множественные переломы и ушибы внутренних органов. Сама пострадавшая момент аварии не помнит.