"Роскосмос" показал солнечное затмение

Фото: tvroscosmos.ru

Госкорпорация "Роскосмос" в прямом эфире показала солнечное затмение. Соответствующее видео опубликовано на сайте телестудии "Роскосмоса".

Наблюдательной площадкой стал многофункциональный комплекс "Лахта центр", расположенный в Санкт-Петербурге. Он является самым высоким зданием России и Европы.

Частное солнечное затмение произошло вечером 12 августа. Жители Москвы смогли его наблюдать всего 9 минут. Солнце было закрыто максимум на 1%, а затем скрылось за горизонт. При этом полную фазу затмения смогли увидеть россияне на полуострове Таймыр.

Также 28 августа ожидается частное лунное затмение. Оно пройдет в период с 04:24 до 10:02 по московскому времени, однако москвичи не смогут его увидеть, поскольку спутник Земли будет находиться над горизонтом.