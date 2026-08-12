12 августа, 20:56Наука
"Роскосмос" показал солнечное затмение
Фото: tvroscosmos.ru
Госкорпорация "Роскосмос" в прямом эфире показала солнечное затмение. Соответствующее видео опубликовано на сайте телестудии "Роскосмоса".
Наблюдательной площадкой стал многофункциональный комплекс "Лахта центр", расположенный в Санкт-Петербурге. Он является самым высоким зданием России и Европы.
Частное солнечное затмение произошло вечером 12 августа. Жители Москвы смогли его наблюдать всего 9 минут. Солнце было закрыто максимум на 1%, а затем скрылось за горизонт. При этом полную фазу затмения смогли увидеть россияне на полуострове Таймыр.
Также 28 августа ожидается частное лунное затмение. Оно пройдет в период с 04:24 до 10:02 по московскому времени, однако москвичи не смогут его увидеть, поскольку спутник Земли будет находиться над горизонтом.
"Новости дня": москвичи смогут увидеть пик звездопада Персеиды в ночь на 13 августа