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12 августа, 20:32

Культура

Путин присвоил Ланской звание заслуженной артистки России

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской, выступающей в Театре на Трубной. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее глава государства присвоил композитору и певцу Николаю Агутину звание заслуженного деятеля искусств РФ. Он был удостоен почетного звания за заслуги в области отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого российский лидер присвоил актрисе Анне Банщиковой звание заслуженной артистки России. Она получила его за заслуги в области отечественной культуры и искусства.

Также звание заслуженного артиста РФ получил актер Александр Лушин, который является артистом Александринского театра.

"Интервью": Леонид Агутин – о звании народного артиста

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