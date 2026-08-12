12 жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ 12 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

12 мирных жителей Донецкой Народной Республики, включая подростка, пострадали в среду, 12 августа, в результате атак украинских войск и детонации взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в мессенджере MAX.

По его словам, в Буденновском районе Донецка пострадал подросток 2011 года рождения, а в Ворошиловском районе – три женщины 2002, 1984 и 1967 годов рождения. В Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены мужчины 1976 и 1969 годов рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1983 года рождения. В городском округе Торез ранения получили пятеро мужчин 1989, 1986, 1979 и двое 1971 годов рождения.

Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он также сообщил, что повреждены шесть жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой помощи, спецтехника МЧС России, грузовой и три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, Енакиево, Торез, Снежное, а также в Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах.

Ранее мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

