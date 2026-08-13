Сестра Ольги Бузовой Анна родила дочь и назвала ее Марией

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/annabuzova

38-летняя сестра певицы Ольги Бузовой Анна Бузова впервые стала мамой. О рождении дочери она написала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), показав фотографии из роддома.

Девочка появилась на свет 11 августа в 12:11 по московскому времени в частной столичной клинике. Ее назвали Марией – в честь бабушки. Для Бузовой и ее избранника, бизнесмена Константина Штрыкина, рождение ребенка было давней мечтой.

"Спасибо, доченька, что выбрала нас, мы тебя очень любим, наша сладкая булочка", – написала она.

На странице в соцсети ее поздравляют подписчики, которые желают ей и новорожденной дочери здоровья и счастья.

Ранее родителями стали Алексей Столяров и чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева. У них родился сын. Партнерские роды проходили в столичном роддоме "Лапино".

