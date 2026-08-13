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13 августа, 10:54

Происшествия

Власти Таиланда выплатили компенсацию семье убитых в Паттайе россиян

Фото: телеграм-канал SHOT

Власти Таиланда передали семье погибших в провинции Чонбури брата и сестры Назимовых финансовую помощь в размере 600 тысяч бат (около 1,5 миллиона рублей). Об этом сообщила администрация провинции в своих аккаунтах в социальных сетях.

Церемония вручения выплат состоялась 12 августа у здания отдела преодоления последствий чрезвычайных ситуаций муниципалитета района Хуай Яй. Заместитель гендиректора департамента защиты прав и свобод министерства юстиции Таиланда Тхирают Кеосенг и губернатор провинции Чонбури Нарит Нирамайвонг вручили семьям погибших чеки на сумму 300 тысяч бат за каждого убитого.

Компенсацию получили родственники двух граждан России и трех граждан Таиланда, убитых одними и теми же преступниками.

Дополнительную финансовую помощь семьям погибших оказали управление социального развития и безопасности человека провинции Чонбури, муниципалитет района Хуай Яй, фонд Sawang Boriboon Thammasathan в Паттайе, управление социального обеспечения провинции Чонбури, а также компании Chubb Life Thailand и Krungthai-AXA Life Insurance.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе в конце июля. В ходе поисков обнаружили мотоцикл, принадлежащий россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Спустя время полицейские задержали подозреваемых. Фигуранты признались, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

Фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Им грозит смертная казнь.

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