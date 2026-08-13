Собянин: московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном сервисе "Банк технологий" собрали более 620 отечественных технологических решений, которые могут использовать московские промышленные предприятия. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Сервис работает как единое окно для поиска готовых к внедрению разработок российских компаний, стартапов и вузов. Представленные решения помогают автоматизировать и цифровизировать производство, выстраивать логистику и повышать уровень кибербезопасности.

В реестре представлены промышленное программное обеспечение, системы на основе искусственного интеллекта, программно-аппаратные комплексы и коллаборативные роботы. Все разработки проходят верификацию и должны соответствовать требованиям по отечественному происхождению и готовности к внедрению.

Среди представленных решений – система контроля производства на основе нейросетевой аналитики из Санкт-Петербурга, промышленные роботы из Перми, программные продукты для проектирования роботов и станков с ЧПУ из Набережных Челнов, а также оборудование из Калининграда для предотвращения замерзания элементов буровых установок и труб при экстремально низких температурах.

"Банк технологий" стал универсальным инструментом для промышленников, которые хотят рациональнее использовать ресурсы и выйти на качественно новый индустриальный уровень", – подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что в рамках "Лета в Москве" проект "Открой#Моспром" организует цикл познавательных встреч о технологиях и трендах столичной промышленности. Эксперты расскажут о создании новых линеек кондитерских изделий, влиянии культурного кода на моду и роли промышленного дизайна.

13 августа – "Промышленный дизайн Москвы" с начальником управления АО "Инвест проект" Климом Перцевым, 18 августа – "Культурный код столицы" с президентом Союза дизайнеров России Виталием Ставицким.