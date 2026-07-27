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27 июля, 12:21

Мэр Москвы

Собянин: промышленность Москвы продолжает уверенный рост

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная промышленность продолжает уверенный рост. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что по итогам первого полугодия 2026 года объем ее производства в Москве увеличился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Обрабатывающие отрасли показали еще более уверенную динамику – рост составил 12,5%. Собянин отметил, что эти производства вносят существенный вклад в технологический суверенитет и устойчивость ключевых отраслей экономики.

Наиболее значительно вырос выпуск кабельных изделий – почти в 3,3 раза. Производство компьютерной, электронной и оптической продукции увеличилось на 39,1%, а выпуск фармацевтических субстанций – на 29,4%.

"В стране появляется все больше качественных товаров, продуктов питания, лекарств, электроники и оборудования. В столице создаются надежные, высокооплачиваемые рабочие места", – добавил он.

Собянин подчеркнул, что власти делают ставку на высокотехнологичные производства. Это позволяет московской промышленности укреплять лидирующие позиции и стабильно наращивать объемы выпуска.

Продукция столичных предприятий востребована по всей стране. Лекарства, кабельные и композитные изделия, средства для реабилитации и оказания экстренной помощи, а также другие высокотехнологичные решения поставляются в ряд регионов и помогают развивать ключевые инфраструктурные и социальные проекты в России.

Ранее в столичном правительстве прошел круглый стол, посвященный роботизации столичных предприятий. Участники обсудили барьеры, которые препятствуют внедрению роботов, а также потенциал различных отраслей.

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