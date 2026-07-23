В Москве прошел круглый стол по вопросам роботизации столичных предприятий

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Круглый стол, посвященный роботизации столичных предприятий, прошел в правительстве Москвы. В нем приняли участие поставщики и интеграторы роботизированных решений, а также заммэра Мария Багреева. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Участники обсудили системные барьеры, мешающие внедрению роботов, и потенциал различных отраслей. По словам Багреевой, производительность труда в Москве в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране, но в условиях дефицита кадров и роста стоимости труда без роботизации не обойтись.

"Экономика Москвы на 85% представлена сферой услуг, поэтому большой потенциал для роботизации мы видим не только в промышленности, но также в торговле, логистике, транспорте и других отраслях", – сказала Багреева.

Среди ключевых причин, по которым запросы бизнеса на роботизацию не переходят в реальные проекты, эксперты назвали недостаточную информированность о технологиях, отсутствие необходимой инфраструктуры и дефицит серийных типовых решений. Также мешают высокая стоимость первого проекта и большие издержки на предпроектную подготовку.

Для ускорения роботизации участники предложили развивать инфраструктуру рынка, создать единую базу отечественных роботизированных технологий и усовершенствовать систему подготовки инженерных кадров. Эти предложения учтут при разработке новых инструментов поддержки.

Часть проектов уже реализуется правительством Москвы совместно с экспертами АНО "Мосстратегия". Участникам проекта "Производительность труда" доступны образовательные курсы по робототехнике и экспертная поддержка на всех этапах внедрения.

В столице сформирована база более чем из 250 инструментов повышения эффективности, из которых свыше 86% – решения по цифровизации и роботизации. Также создана единая база поставщиков и интеграторов более чем из 200 компаний.

Системная работа по повышению эффективности предприятий за счет городского бюджета началась в 2022 году в рамках нацпроекта "Производительность труда". Сейчас это федеральный проект в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". До этого Сергей Собянин сообщал, что его участниками стали 535 столичных предприятий.

Ранее сообщалось, что уже 6 лет на базе Московского инновационного кластера развивается крупнейшая в мире экосистема для пилотного тестирования передовых технологий. Московские технологические компании получили возможность проверять свои разработки на 325 реальных городских объектах и напрямую выходить на крупных заказчиков по всей стране. С 2020 года пилотные испытания прошли 570 компаний.

