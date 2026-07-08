Собянин: впервые в России начался серийный выпуск ЖК-дисплейных модулей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в открытии на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" новых высокотехнологичных цехов по производству жидкокристаллических (ЖК) дисплеев и выпуску оптоэлектроники.

Мэр напомнил, что в 2025 году в столице ввели около миллиона квадратных метров высокотехнологичных предприятий. В 2026-м будет около двух миллионов "квадратов", также введут в эксплуатацию десятки новых предприятий. Два из них запустили 8 июля.

"Это жидкокристаллические модули, которые не производились в нашей стране совсем. Это новое качество отечественной продукции. И трансиверы на базе фотонных интегральных схем. Это тоже прорыв, необходимый для обеспечения центров обработки данных, банковской системы, систем связи и так далее", – рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что столичное правительство продолжит оказывать помощь высокотехнологичным предприятиям: предоставлять льготы, инвестиции, помогать в подборе помещений и прочее.

В свою очередь, гендиректор компании – производителя ЖК-дисплеев "Некс-Т" Владимир Крикушенко рассказал Собянину, что на объекте обеспечен высокий уровень роботизации, за счет чего себестоимость продукта получается конкурентоспособной.

"Она без дополнительных преференций конкурентна, позволит обеспечить транспорт и производителей компьютеров, мониторов, экранов, необходимыми компонентами", – отметил он и добавил, что "Некс-Т" также подписала соглашение с автомобильным заводом "Москвич" о разработке дисплеев для автомобилей.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, "Некс-Т" – один из крупнейших отечественных разработчиков и производителей дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов. С 2017 года компания является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва".

Компания запустила первую в стране роботизированную линию по серийному производству жидкокристаллических дисплейных модулей диагональю от 11 до 86 дюймов. Таким образом, предприятие полностью закроет внутреннюю потребность в ЖК-дисплеях и перейдет на полный цикл производства интерактивного оборудования.

Более того, запуск такой линии обеспечит технологический суверенитет. На новом промышленном участке площадью 1,9 тысячи "квадратов" установлено семь передовых робототехнических комплексов, а также цифровые системы компьютерного зрения и управления процессами. После выхода на полную мощность там будут выпускать порядка 500 тысяч изделий в год, что закроет примерно половину всего рынка в Центральном федеральном округе.

Инвестиции в проект составили 1,4 миллиарда рублей. С учетом новой линии общая производственная площадь "Некс-Т" составляет 3,3 тысячи "квадратов", где создано почти 290 рабочих мест.

Между тем ООО "Неорос" разрабатывает технические решения в области оптоэлектроники, в том числе оптические трансиверы и сплиттеры, мультиплексоры, DCI-платформы, DCO-трансиверы с DSP-процессором и активное оборудование для PON-сетей. С 2020 года компания является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва".

Раньше компания выпускала трансиверы со скоростью 100 гигабит в секунду. Запуск нового цеха даст возможность производить трансиверы, которые будут передавать данные на 400 и 800 гигабит в секунду. Такая скорость важна для развития сетей 5G и модернизации телеком-инфраструктуры в целом.

Новая линия включает в себя 5 промышленных участков площадью 1,1 тысячи "квадратов", где смонтировано 16 единиц высокотехнологичного оборудования. Это первый в стране производственный комплекс, который объединяет в одном месте собственные инженерные разработки, конструктивные решения, процессы микросборки, программно-аппаратные средства настройки и контроля, а также испытательную инфраструктуру. После выхода на полную мощность там будут выпускать до 300 тысяч изделий в год.

Инвестиции в проект составили 5,8 миллиарда рублей. Общая производственная площадь предприятия – около двух тысяч "квадратов", где создано свыше 110 рабочих мест.

Также в ОЭЗ возводятся новые производственные корпуса. В их числе административно-производственный корпус, где разместятся российские производители специального насосного оборудования, оптических систем, медицинских полимеров, косметики и другие отечественные компании.

Второй объект – производственно-логистический корпус. Его главным резидентом станет технокластер "Москвич", где будет налажен выпуск автомобилей марок "Москвич" и "UMO – Москвич".

На XVI международной выставке "Иннопром" Москва также представила свои уникальные разработки. На стенде столицы можно увидеть более 50 экспонатов от 38 предприятий из разных отраслей. Это робототехника, вертикальный транспорт, радиоэлектроника, электромобилестроение, авиакосмос, медицина и фармацевтика. Кроме того, на выставке продемонстрированы решения 15 резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва".