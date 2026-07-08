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08 июля, 17:30

Спорт

Футболист Сафонов подал в Конституционный суд жалобу по поводу алиментов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд России на норму об уплате алиментов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его адвокат Андрей Крючков.

По словам юриста, пока еще неизвестно, примет ли инстанция это обращение в производство. Это станет ясно лишь через пару месяцев.

Адвокат пояснил, что еще в прошлом году представитель Верховного суда заявлял об акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому было решено попробовать оспорить эти нормы.

"Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах", – сказал Крючков.

Сафонов развелся со своей прошлой женой в 2021 году, а в 2024-м суд обязал его выплачивать четверть доходов на содержание дочери. В итоге долг составил свыше 64 миллионов рублей, но футболист полностью его оплатил.

Позже Сафонов также подал заявление в правоохранительные органы на экс-супругу из-за возможного злоупотребления правами. Спортсмен утверждал, что она якобы пыталась дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору.

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