World Skate обсудит полный допуск россиян на соревнования в сентябре

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Исполком Международной федерации скейтбординга (World Skate) планирует обсудить снятие ограничений с россиян. Об этом заявил президент Федерации скейтбординга и роллер-спорта России Илья Вдовин.

"Вопрос снятия ограничения с российских спортсменов будет рассмотрен исполкомом World Skate в сентябре", – приводит слова Вдовина ТАСС.

Сейчас спортсмены из РФ выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство российского Олимпийского комитета. Также было рекомендовано отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

В частности, Международная федерация волейбола (FIVB) уже сняла ограничения с российских спортсменов. Сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новость о МОК можно назвать положительной, и это важный шаг на пути восстановления отношений между МОК и ОКР.