08 июля, 18:56Происшествия
Авария случилась на МСД в районе станции Перерва
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автоавария произошла на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции МЦД Перерва. На участке возник затор протяженностью 1,3 километра, сообщает столичный Дептранс.
"В Проектируемом проезде № 395 произошло ДТП с участием двух автомобилей", – сказано в сообщении.
Оперативные службы работают на месте аварии. Все причины и обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших уточняются.
Дептранс рекомендовал водителям учитывать информацию о ДТП и заторе при планировании своих поездок.
Ранее сообщалось о том, что несколько машин попали в аварию на внешней стороне 4-го километра МКАД. Все произошло перед съездом на Носовихинское шоссе.