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08 июля, 18:56

Происшествия

Авария случилась на МСД в районе станции Перерва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоавария произошла на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции МЦД Перерва. На участке возник затор протяженностью 1,3 километра, сообщает столичный Дептранс.

"В Проектируемом проезде № 395 произошло ДТП с участием двух автомобилей", – сказано в сообщении.

Оперативные службы работают на месте аварии. Все причины и обстоятельства случившегося, а также информация о пострадавших уточняются.

Дептранс рекомендовал водителям учитывать информацию о ДТП и заторе при планировании своих поездок.

Ранее сообщалось о том, что несколько машин попали в аварию на внешней стороне 4-го километра МКАД. Все произошло перед съездом на Носовихинское шоссе.

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