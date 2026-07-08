Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 20:03

Происшествия

Мать пятилетней девочки из Ачинска призналась в ее убийстве

Фото: МАХ/"Следком"

Мать пятилетней девочки из Ачинска, чье тело нашли на железнодорожной насыпи, задержана по подозрению в ее убийстве. На допросе она призналась, что увела дочь в безлюдное место и задушила, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила. Она оставила тело в растительности на насыпи, после чего проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение, также следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Мать и ее дочка ушли из дома в Ачинске 27 июня и не вернулись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Через какое-то время их заметили на записях с камер видеонаблюдения в Красноярске.

Позже тело ребенка обнаружили во время поисковой операции на железнодорожной насыпи в Ачинске. Через некоторое время также выяснилось, что мать девочки находится в Новосибирске. Ее нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика