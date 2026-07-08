Мать пятилетней девочки из Ачинска призналась в ее убийстве

Фото: МАХ/"Следком"

Мать пятилетней девочки из Ачинска, чье тело нашли на железнодорожной насыпи, задержана по подозрению в ее убийстве. На допросе она призналась, что увела дочь в безлюдное место и задушила, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу", – говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина под предлогом похода в магазин вывела дочь из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила. Она оставила тело в растительности на насыпи, после чего проследовала автостопом в Красноярск, Томск и Новосибирск.

В ближайшее время женщине предъявят обвинение, также следствием решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Мать и ее дочка ушли из дома в Ачинске 27 июня и не вернулись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Через какое-то время их заметили на записях с камер видеонаблюдения в Красноярске.

Позже тело ребенка обнаружили во время поисковой операции на железнодорожной насыпи в Ачинске. Через некоторое время также выяснилось, что мать девочки находится в Новосибирске. Ее нашли с помощью камер видеонаблюдения.