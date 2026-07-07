Депутат Аксаков поддержал увеличение минимального порога долга для ареста имущества

Минюст России предложил поднять минимальный порог задолженности для ареста имущества должника с 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Как это скажется на жизни россиян и не вырастет ли количество неплательщиков, разбиралась Москва 24.

Смягчение правил?

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Министерство юстиции России подготовило законопроект, который предусматривает увеличение минимальной суммы задолженности для ареста имущества с 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Документ уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке сказано, что индексация необходима с учетом инфляции. Кроме того, законопроект предусматривает, что арест активов распространяется ровно на ту сумму, сколько задолжал человек.

В ведомстве считают, что новый порядок исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за небольшого долга. Например, блокировкой всех средств на счете или запретом регистрационных действий в отношении имущества.





из сообщения Минюста РФ Предлагаемые изменения позволят обеспечить соблюдение баланса между правами взыскателя и должника.

Также документом предусмотрен обновленный порядок получения приставами информации о счетах гражданина: теперь их в первую очередь будут запрашивать у ФНС и только затем при необходимости – в банках и других кредитных организациях.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2026 года в России вступили в силу обновленные правила формирования кредитных историй. Как пояснил директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов, теперь там видна информация о прошлых кредиторах.

Породит лазейки?

Увеличение минимального порога долга разумно, поскольку инфляция существенно обесценила те суммы, которые были установлены ранее. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что в связи с инфляцией регулярно пересматриваются в том числе различные выплаты и компенсации гражданам, и в ближайшее время появятся инициативы по их увеличению.





Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Очевидно, что и штрафные санкции, и пороги для принудительного взыскания должны учитывать инфляционные процессы. Поэтому я отношусь к этому с пониманием и поддерживаю данное предложение.

Комментируя риски, что граждане начнут использовать эту возможность для уклонения от выплат, Аксаков призвал к разумности подходов с учетом реальной экономической ситуации.

"Увеличение суммы не должно быть безразмерным, чтобы не создавать дисбаланса между правами взыскателя и должника. В данном случае речь идет о том, чтобы не допускать ситуаций, когда при незначительной задолженности у человека арестовывают дорогое имущество или полностью блокируют все счета – это явно чрезмерная мера", – заключил он.

При этом эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что низкий порог, при котором наступает арест активов, фактически парализует пространство для маневра человека.

"В такой ситуации должники нередко идут на иррациональные действия – от полного отрешения и забвения до попыток пуститься в бега. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходима более тонкая регулировка: переходить к аресту нужно только в крайнем случае", – отметил он.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Разблокировка занимает время и силы, и не факт, что ее удастся сделать оперативно и эффективно. Арест становится приговором и для взыскателей, потому что потом получить средства оказывается очень непросто. Предлагаемое изменение порога позволит предпринять усилия на этапе мягкого взыскания, когда происходит коммуникация между должником и кредитором. Это дает шансы на эффективное урегулирование имущественных конфликтов в разумном русле, без ареста.

По его мнению, увеличение порога не приведет к тому, что люди начнут массово уклоняться от долгов.

"Многие кредиторы считают, что блокировка всего и сразу резко взывает к совести должника и заставляет его платить, но это далеко не всегда так", – уточнил эксперт.

Кроме того, увеличение порога заставит тех, кто предоставляет деньги, более ответственно подходить к вопросу, стоит ли давать в долг. По словам специалиста, легкость кредитования должна отойти на второй план, потому что взыскание все равно никуда не денется.

"Есть известная шутка: если Джон должен банку тысячу долларов – это его проблема, а если миллион – проблема банка. Здесь то же самое: это должно стать не только проблемой заемщика, но и кредитора", – привел пример эксперт.

По его мнению, идею Минюста поддержат многие ведомства, потому что она стимулирует ответственность обеих сторон договора.

