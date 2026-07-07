Собянин сообщил об уничтожении уже 49 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Количество сбитых в небе над Московским регионом дронов увеличилось до 49. Два новых БПЛА перехватили на подлете к городу, сообщил Сергей Собянин на странице в МАХ.

По словам градоначальника, на место падения фрагментов были вызваны сотрудники экстренных служб. Они уже приступили к работе.

Прилеты первых за вторник, 7 июля, беспилотников были зафиксированы примерно в 02:44 по местному времени. В связи с угрозой аэропорты Шереметьево и Внуково ввели ограничения на прием и отправку гражданских самолетов.

К настоящему моменту первая авиагавань вернулась к штатной работе, тогда как вторая продолжает обсуждение рейсов по согласованию с соответствующими органами.