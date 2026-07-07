Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: Министерство обороны РФ

Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два беспилотника,следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего уничтожены 18 беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне отражения атаки столичные аэропорты функционируют по регламенту, согласованному с профильными ведомствами.

По данным Росавиации, такой порядок работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропортов.