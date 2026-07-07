07 июля, 04:23Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Фото: Министерство обороны РФ
Силами ПВО Минобороны уничтожены еще два беспилотника,следовавших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Мэр уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Всего уничтожены 18 беспилотников, летевших в сторону столицы. На фоне отражения атаки столичные аэропорты функционируют по регламенту, согласованному с профильными ведомствами.
По данным Росавиации, такой порядок работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропортов.