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00:28

Происшествия

Херсонская область полностью или частично обесточена

Фото: depositphotos/chungking

В Херсонской области зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

По его словам, подача электричества прекращена во всех округах – где-то полностью, где-то частично. Специалисты приступили к ремонту, чтобы оперативно подать свет в жилые дома.

Ранее в Белгороде и Белгородском округе был поврежден ряд объектов инфраструктуры. Это произошло из-за массированной атаки со стороны Украины.

Кроме того, на некоторых инфраструктурных объектах произошло возгорание. Прибывшие на места пожарные оперативно ликвидировали огонь.

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