Bloomberg: основатель ВЭФ написал заявление в полицию о прослушке в своем доме

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Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб обратился в правоохранительные органы с заявлением об обнаружении предполагаемого подслушивающего устройства в его домашнем кабинете в Женеве. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, оборудование было найдено в ходе плановой проверки безопасности в частной резиденции Шваба, расположенной неподалеку от штаб-квартиры ВЭФ.

Также эту информацию подтвердил представитель основателя форума в электронном письме. Заявление было подано в отношении неустановленных лиц.

Ранее 21 полицейского в Великобритании, которые отвечали за охрану королевской семьи в Виндзорском дворце, отстранили от работы из-за сна на службе. При этом 2 офицера не были отстранены и будут работать в королевских резиденциях до завершения расследования.