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07 июля, 09:28

Общество

В Москве операции одного дня становятся новым стандартом детской хирургии

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Детская хирургия в столице развивается в направлении максимально щадящих технологий. В настоящее время многие плановые операции можно провести без необходимости длительной госпитализации. Об этом рассказал хирург Морозовской детской городской клинической больницы Александр Сиднев.

"Если раньше многие операции требовали достаточно больших разрезов, то сегодня значительную часть вмешательств мы выполняем через один-два небольших прокола с использованием эндоскопической техники", – отметил Сиднев, его слова передает портал мэра и правительства столицы.

В арсенале врачей – современные видеосистемы, оптическое увеличение, хирургические микроскопы и оборудование, позволяющее эффективно останавливать кровотечение. Все это позволяет снизить травматичность, уменьшить болевой синдром, ускорить заживление тканей и добиться хорошего косметического результата.

По словам Сиднева, спектр возможностей стационара одного дня заметно расширился за несколько лет. В больнице проводят операции по ряду профилей: детская хирургия, урология, травматология и ортопедия, офтальмология, оториноларингология, гинекология.

Речь идет о заболеваниях, не требующих продолжительного контроля после вмешательства. Среди них – грыжи передней брюшной стенки, доброкачественные новообразования мягких тканей, урологические заболевания, например фимоз и крипторхизм, ЛОР-патологии, в частности требующие удаления аденоидов, а также отдельные офтальмологические заболевания, включая халязион и косоглазие.

Ключевую роль играет применение малоинвазивных технологий. Они позволяют снизить последствия вмешательства, благодаря чему дети восстанавливаются намного быстрее.

После операции ребенок находится под наблюдением медиков в течение нескольких часов. Решение о выписке принимают, ориентируясь на его состояние. Если ребенок проснулся после наркоза, чувствует себя хорошо, проявляет активность в общении, ест, пьет, у него нет выраженных болевых ощущений и тошноты, температура в норме, а послеоперационная рана не вызывает опасений, то юный пациент может отправиться домой уже в день операции.

Родителям при этом дают рекомендации по уходу за ребенком, режиму физической активности и дальнейшему наблюдению.

По словам хирурга, восстановление для большинства детей протекает спокойно и быстро. При этом беспокойство родителей перед операцией – естественная реакция, и задача медиков – не только качественно провести вмешательство, но и обеспечить ребенку максимально комфортные условия, чтобы он быстрее вернулся к привычному ритму жизни.

За 4 года в московских стационарах "одного дня" детям провели свыше 80 тысяч операций без госпитализации. Как отмечала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, стационары кратковременного пребывания работают как в плановом, так и в экстренном режиме по семи медицинским профилям.

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