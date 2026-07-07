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07 июля, 08:44

Происшествия

452 украинских беспилотника уничтожено над регионами России за ночь

Фото: mil.ru

Российские ПВО за ночь сбили 452 украинских дрона самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, атаки регистрировались с 20:00 6 июля до 08:00 7 июля по московскому времени.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Также средства ПВО уничтожили аппараты над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, в ночь на 7 июля Москва подверглась самой крупной за два года атаке украинских беспилотников – более 430 БПЛА. Системы ПВО успешно отразили большую часть угрозы на дальних подступах.

Из-за угрозы в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево временно ограничивали прием и вылет рейсов. Жуковский на время полностью прекратил прием и отправку самолетов. Позже ограничения сняли во Внуково и Шереметьево, а Жуковский продолжает работу по согласованию.

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