Москвичей призвали пользоваться городским транспортом из-за дождя 7 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рекомендуется пользоваться городским транспортом 7 июля из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Департамент призвал избегать на дорогах резких маневров, увеличивать дистанцию и снижать скорость, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть осторожными на мостах, эстакадах, при спусках и подъемах.

Во вторник, 7 июля, в Москве ожидается переменная облачность, местами может пройти кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 19–21 градус.

При этом осадки будут идти в Москве каждый день в течение недели. По предварительным расчетам, за это время может выпасть до 80% месячной нормы небесной влаги.

