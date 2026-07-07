Бельгия обыграла США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

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Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. В 1/4 финала она сыграет с Испанией, сообщает RT.

Встреча между Бельгией и США прошла на стадионе "Люмен Филд" и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Шарль Де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку (93-я минута, 90+3).

В американской команде отличился Малик Тилльман. Также в матче принял участие форвард Фоларин Балогун, однако он не отметился результативными действиями.

Ранее Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины, так как наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако наказание было заменено на испытательный срок в один год.

По данным СМИ, смягчение меры стало следствием прямого вмешательства американского президента Дональда Трампа, что вызвало негативную реакцию. В частности, Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" и рассматривает все варианты, чтобы "защитить основополагающие принципы честной игры в спорте".

Позднее глава Белого дома подтвердил, что лично попросил президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна, но уточнил, что других указаний главе FIFA относительно действий в этой ситуации он не давал.

В свою очередь, Инфантино пояснил, что федерация была независима при принятии решения об отмене дисквалификации американского футболиста. Более того, дисциплинарный комитет FIFA отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение об отмене красной карточки для Балогуна, в связи с чем футболист смог поучаствовать в матче 1/8 финала ЧМ против команды Бельгии.