Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 08:46

Спорт

Бельгия обыграла США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

Фото: Getty Images/ISI Photos/Jane Gershovich

Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. В 1/4 финала она сыграет с Испанией, сообщает RT.

Встреча между Бельгией и США прошла на стадионе "Люмен Филд" и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Шарль Де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), Ханс Ванакен (57-я минута) и Ромелу Лукаку (93-я минута, 90+3).

В американской команде отличился Малик Тилльман. Также в матче принял участие форвард Фоларин Балогун, однако он не отметился результативными действиями.

Ранее Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины, так как наступил на голеностоп защитнику соперника Тарику Мухаремовичу. Однако наказание было заменено на испытательный срок в один год.

По данным СМИ, смягчение меры стало следствием прямого вмешательства американского президента Дональда Трампа, что вызвало негативную реакцию. В частности, Королевская бельгийская футбольная ассоциация заявила, что она "поражена" и рассматривает все варианты, чтобы "защитить основополагающие принципы честной игры в спорте".

Позднее глава Белого дома подтвердил, что лично попросил президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна, но уточнил, что других указаний главе FIFA относительно действий в этой ситуации он не давал.

В свою очередь, Инфантино пояснил, что федерация была независима при принятии решения об отмене дисквалификации американского футболиста. Более того, дисциплинарный комитет FIFA отклонил апелляцию Королевской бельгийской футбольной ассоциации на решение об отмене красной карточки для Балогуна, в связи с чем футболист смог поучаствовать в матче 1/8 финала ЧМ против команды Бельгии.

Бразилия проиграла Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира

Читайте также


спорт

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

КУ многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистит

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика