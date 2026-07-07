Площадь пожара в двух ангарах на юге Петербурга выросла до 2 тысяч "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Санкт-Петербурга"

Площадь возгорания в двух ангарах на юге Санкт-Петербурга достигла 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило городское ГУ МЧС.

На месте работают пожарные подразделения. В тушении задействованы 39 человек и 8 единиц техники ведомства.

Возгорание в ангаре размером 15 на 70 метров произошло ранним утром 7 июля во Фрунзенском районе Петербурга. Ему был присвоен ранг № 3 из-за угрозы распространения огня на соседнее строение и проблем с водоснабжением.

Ранее в деревне Кипчак Пермского края загорелась кровля частной свинофермы. Предварительно, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения были задействованы 14 единиц техники и 41 сотрудник МЧС.