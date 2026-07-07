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Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью на полуострове, указано в сообщении, которое распространили мобильные компании.

Благодаря этому, даже если какие-то базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества, жители и гости республики смогут оставаться на связи. Им будут доступны звонки и СМС без дополнительной платы.

Аварийный роуминг в сети "Вин мобайла" открыт для абонентов операторов "Миранда", а для абонентов "Вин мобайла", "Волны", "+7Телеком" – в сети "Миранды".

Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре за пределами города Севастополь временно остался без электричества. Соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения, а на объектах был введен особый режим.

В связи с этим местных жителей призвали не перегружать сети, когда электроснабжение будет восстановлено. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по резервной схеме было восстановлено электроснабжение большей части объектов города. Тем не менее могут быть временные ограничения, чтобы предотвратить перегруз энергосетей.

Также массовое отключение электроэнергии произошло в Крыму. В Крымэнерго указывали на то, что это случилось из-за технологических нарушений, вызванных внешними воздействиями.

