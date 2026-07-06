Севастополь остался без света из-за атак ВСУ по инфраструктуре

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Севастополь временно остался без электроснабжения в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома", – сообщил глава города.

Местных жителей призвали экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение вновь будет восстановлено. Развожаев также предупредил, что из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы с утра не выйдут на линии.

Ранее украинские беспилотники атаковали Запорожскую область. В результате этого пострадали шесть человек в Васильевском муниципальном округе. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести.

Еще один человек погиб в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в Луганской Народной Республике (ЛНР). Другой дрон атаковал легковой автомобиль на участке дороги Счастье – Луганск в районе города Счастье. Ранения получил 46-летний водитель, медики оказывают ему необходимую помощь.