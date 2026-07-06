Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии

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Футболист Неймар объявил о завершении выступления за сборную Бразилии. Его слова приводит издание Globo.

"Я пытался, пытался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь", – сказал Неймар, напомнив, что дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против США в 2010 году.

Бразильская национальная команда проиграла Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил нападающий Эрлинг Холанн (79-я и 90-я минуты). У проигравших голом отличился Неймар – он забил пенальти на 90+10-й минуте.

Ранее о завершении карьеры в сборной также объявил немецкий вратарь Мануэль Нойер. Он выступил с таким заявлением после проигрыша Германии команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ.