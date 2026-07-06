Пожар произошел на частной свиноферме в Пермском крае

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Кровля частной свинофермы загорелась в деревне Кипчак Пермского края. Предварительная площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место ЧП уже прибыли пожарные подразделения. Всего в тушении огня задействованы 41 сотрудник и 14 единиц техники МЧС. Погибших и пострадавших не выявлено.

Ранее три человека погибли в результате пожара в частном доме в Челябинске. Возгорание произошло в одном из домов в СНТ "Дружба". Огонь распространился также на надворные постройки. Из-за пожара произошло обрушение кровли.

Кроме того, во Владивостоке сотрудники МЧС спасли при пожаре в многоквартирном доме 16 человек, в том числе троих детей. К моменту прибытия огнеборцев на втором этаже горели балкон и комната, из которых шел густой черный дым, а подъезд был сильно задымлен.