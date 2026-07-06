Песков заявил, что Путин и экс-министр обороны Иванов были близкими соратниками

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Владимир Путин и ушедший из жизни экс-министр обороны Сергей Иванов были больше чем сослуживцы – они были близкими соратниками. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, Путин и Иванов действительно хорошо и давно знали друг друга, в том числе с профессиональной точки зрения. В разное время Иванов занимал посты главы Минобороны, вице-премьера, руководителя администрации Путина и так далее.

"Самоотверженно работал на каждой должности, не жалея себя. Я лично был этому свидетелем на протяжении больше чем 20 лет. Это тоже огромная часть моей жизни. И, конечно, для всех нас, и главное – для президента Путина в личном плане это большая утрата", – добавил Песков.

Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Соболезнования его родным и близким выразили Путин, Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Церемония прощания с экс-министром состоялась 30 июня в Центральной клинической больнице в Москве. На церемонию венки прислали различные ведомства и официальные лица, а также спортивные клубы и общества. Кроме того, был отправлен венок от ЦСКА, так как Иванов болел за этот клуб.

Траурное мероприятие посетил и глава государства. Он возложил цветы и кратко пообщался с семьей бывшего главы Минобороны.