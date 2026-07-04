Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 11:54

Спорт

В Петербурге простились с олимпийским чемпионом Дмитриевым

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию посетили его родные и близкие, а также известный тренер Тамара Москвина.

"Человеческая жизнь – это путь. И путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами. Давайте будем в памяти держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими спортивными достижениями. Скорбим", – высказалась Москвина.

Дмитриев скончался 30 июня в возрасте 58 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.

Спортсмен стал первым фигуристом, который выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м – с Оксаной Казаковой. Спортсмен также стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года в паре с Мишкутенок.

Более того, фигурист по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы и становился чемпионом Европы вместе с Казаковой в 1996 году.

Читайте также


спорт

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика