В Петербурге простились с олимпийским чемпионом Дмитриевым

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Церемонию посетили его родные и близкие, а также известный тренер Тамара Москвина.

"Человеческая жизнь – это путь. И путь, который прошел Артур, был и с вершинами, и с низинами. Давайте будем в памяти держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими спортивными достижениями. Скорбим", – высказалась Москвина.

Дмитриев скончался 30 июня в возрасте 58 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.

Спортсмен стал первым фигуристом, который выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м – с Оксаной Казаковой. Спортсмен также стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года в паре с Мишкутенок.

Более того, фигурист по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы и становился чемпионом Европы вместе с Казаковой в 1996 году.