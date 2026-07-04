Лантратова обратилась в ООН в связи с новыми атаками ВСУ на мирных граждан в РФ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в ООН с требованием принять меры в связи с новыми жестокими атаками ВСУ на мирное население. Об этом она сообщила в своем канале в МАХ.

Адресатами стали Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и спецпредставитель Генсекретаря ООН Ванесса Фрезье. В своем письме омбудсмен упомянула несколько конкретных случаев: нападение на белорусский пассажирский автобус в Брянской области, обстрел городского автобуса в Лисичанске в ЛНР, удары по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыв автомобиля в Рыльске Курской области, который произошел 3 июля.

"Направила обращения <...> с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего", – написала Лантратова.

Еще одно письмо в ООН ранее направил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Тема касалась пыток военнопленных РФ со стороны солдат Украины.

В качестве ответа Тюрк призвал Киев немедленно прекратить пытки российских военных. Он уточнил, что данный запрет носит "абсолютный характер". Кроме того, все, кто виновен в их применении, должны быть привлечены к ответственности.