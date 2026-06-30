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30 июня, 19:29

Происшествия

Лантратова заявила, что гибель младенца от удара ВСУ в Егорьевске не имеет оправдания

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Гибель шестимесячного младенца после удара ВСУ в Егорьевске не имеет оправдания, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что это нельзя оправдать ни с точки зрения права, ни с точки зрения морали.

"Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом", – добавила она.

С полуночи вторника, 30 июня, началась атака БПЛА на столичный регион. Беспилотники были сбиты в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.

После падения обломков возник пожар в частном доме в Егорьевске. Из-под завалов были спасены двое взрослых и двое детей, однако младенец умер по пути в больницу.

Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов подчеркнул, что пострадавшей семье будет оказана материальная помощь. Ситуация передана на контроль губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что смерть ребенка – прямое последствие действий киевского режима. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание на преступления украинских властей.

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