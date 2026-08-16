У берегов Индонезии произошло новое землетрясение

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Землетрясения магнитудой 5,5 и 5,8 зафиксированы у берегов Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи соответственно. Об этом сообщили Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Первое землетрясение произошло днем 16 августа. Эпицентр находился в 74 километрах к северу от города Рутенг, где проживает более 41,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Второе землетрясение зафиксировано также днем 16 августа. Оно произошло в 438 километрах к северо-западу от столицы Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби, где проживают 283 тысячи человек. Очаг находился на глубине 103 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясений не поступала.

В ночь на 15 августа у берегов Индонезии произошло землетрясение. Сперва магнитуда подземных толчков составляла 6,9, но спустя время показатель повысили до 7,7. Очаг находился на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения оказались повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В АТОР предположили, что последствия ЧП могут повлиять на туристическую логистику.

Из-за стихийного бедствия погибло более 50 человек. Кроме того, около пяти тысяч были эвакуированы в округе Нагакео в провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенной недалеко от эпицентра землетрясения, который находился в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживает примерно 188 тысяч человек.

