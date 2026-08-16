Металлургический комбинат в Кривом Роге сообщил о частичной остановке производства

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Крупнейший на Украине металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщил о частичной приостановке производства после российских ударов. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

"В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства", – заявили в компании.

Специалисты оценивают объем нанесенного ущерба, а также возможности и сроки восстановления.

Комбинат внесен украинскими властями в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Предприятие работает на украинский ВПК.

Российские военные 16 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности по объектам военной промышленности Украины. В частности, в порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

Под удар попали предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, который производил горюче-смазочные материалы для украинских войск, а также металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области, где изготавливался стальной прокат для производства вооружения и военной техники.

