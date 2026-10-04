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04 октября, 13:43

Политика

Песков заявил, что Россия будет бороться даже за 0,01% ДНР

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Россия будет бороться за освобождение даже 0,01% территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать", – сказал он.

По словам политика, Россия будет вести боевые действия наотмашь, пока урегулирование на Украине мирными средствами невозможно. Он уточнил, что ответы на эскалацию Киева являются пока единственным способом достижения интересов Москвы.

"Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться, это единственный способ достижения интересов", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что те, кто посчитает возможным вынашивать планы сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену.

Ранее Владимир Путин назвал нейтральный статус Украины одной из целей России. С его слов, РФ сознательно подвели к украинскому конфликту – страну поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена в ответ на агрессию "защищать себя с оружием в руках". Он призвал совместно искать пути выхода из сложившейся ситуации.

Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

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