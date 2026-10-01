Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 18:38

Политика

Путин призвал вместе искать выход из украинского конфликта

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Владимир Путин призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта. Такое заявление президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, Россию сознательно подвели к конфликту на Украине – страну поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена в ответ на агрессию "защищать себя с оружием в руках".

"Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос: вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. <...> А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать", – подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что нельзя превращать в государственную идеологию русофобию и притеснение русских людей. Россия не забыла, что противники ставили целью ее стратегическое поражение.

Ранее Путин заявил, что на урегулирование по Украине есть шанс. При этом он подчеркнул, что договориться между собой должны именно Киев и Москва. По словам президента, контакты сторон продолжаются, прежде всего по линии спецслужб.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании пока нет. Причиной этого он назвал позицию Киева.

Путин: Москва сомневается в переговорах после провокаций Киева

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика