Путин призвал вместе искать выход из украинского конфликта

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Владимир Путин призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта. Такое заявление президент сделал в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы государства, Россию сознательно подвели к конфликту на Украине – страну поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена в ответ на агрессию "защищать себя с оружием в руках".

"Знаю, конечно, что у части экспертного сообщества возникает вопрос: вот Россия говорит о мире, а сама начала войну. <...> А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать", – подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что нельзя превращать в государственную идеологию русофобию и притеснение русских людей. Россия не забыла, что противники ставили целью ее стратегическое поражение.

Ранее Путин заявил, что на урегулирование по Украине есть шанс. При этом он подчеркнул, что договориться между собой должны именно Киев и Москва. По словам президента, контакты сторон продолжаются, прежде всего по линии спецслужб.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании пока нет. Причиной этого он назвал позицию Киева.

