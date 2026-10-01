Путин назвал "цифровой тоталитаризм" при развитии ИИ антигуманным, мрачным и тупиковым

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Возможный "цифровой тоталитаризм" при развитии искусственного интеллекта (ИИ) станет таким же "тупиковым", мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого. Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, эксперты все чаще беспокоятся о том, что распространение ИИ через кем-то настроенные алгоритмы может стать очередной попыткой стереть индивидуальность людей.

Глава государства отметил, что изменения в мире создают много новых дилемм, которых раньше не было. Они касаются биологической сущности человека, его морально-нравственной природы и мировоззрения.

Российский лидер также задался вопросом, какое влияние окажет стремительное развитие ИИ на интеллектуальный уровень человечества, на его духовное и культурное наследие. Несмотря на это, миру еще предстоит учиться жить и работать с искусственным интеллектом, подчеркнул он.

Путин также обратил внимание, что технологии открывают фантастические перспективы для повышения качества жизни, но в то же время выводят на новый уровень возможности всеобщего уничтожения.

Например, в результате военных конфликтов, быстрой деградации окружающей среды или утраты контроля над запущенными технологическими процессами.

Также в ходе выступления на "Валдае" Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития. По его мнению, масштаб уже произошедших и грядущих перемен в мире огромен.

Перемены происходят во всех областях, что создает условия для качественной трансформации: технологии, социальная структура общества, климат, военное дело, биоэтика, энергетика, демография, цифровизация и искусственный интеллект.