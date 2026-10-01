AOL: в США укусившая мужчину змея сорвала похищение женщины

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В американском штате Пенсильвания двух человек обвинили в похищении женщины. Раскрыть преступление помог укус змеи, пишет AOL.

По версии полиции, 30-летний Эван Плетчер и 23-летняя Челси Пробст договорились о покупке наркотиков через потерпевшую и еще одного мужчину, однако товар им так и не доставили. После этого подозреваемые якобы силой увезли женщину и потребовали вернуть деньги.

Следствие утверждает, что пострадавшую избили, оставили ожоги от сигарет, ранили ножом и забрали телефон. По дороге Плетчер, предположительно, вышел из машины и был укушен змеей. Из-за этого ему понадобилась срочная медицинская помощь.

Подозреваемые приехали в медицинский центр вместе с похищенной женщиной. Там ей удалось связаться со своими родственниками, после чего вмешалась полиция.

В результате Плетчера и Пробст задержали и предъявили обвинения в похищении и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее в Аргентине мужчина инсценировал собственное похищение и потребовал у жены выкуп. Женщина обратилась в полицию после того, как с телефона ее мужа начали приходить сообщения о похищении – за освобождение злоумышленники требовали 2 миллиона аргентинских песо. Вскоре полицейские нашли авто похищенного, а спустя некоторое время задержали и самого владельца машины.