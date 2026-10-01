Путин заявил о готовности применить все имеющиеся вооружения при нападении на Россию

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Россия может поставить вопрос о применении всех имеющихся у нее вооружений в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 2029, ни в 2030, ни в 2050 году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать", – отметил президент.

Путин также отметил, что Россия располагает такими средствами поражения, которых, по его словам, нет у других стран. Он назвал это конкурентным преимуществом страны и отдельно подчеркнул, что российская сторона никому не угрожает.

Президент добавил, что в письме МИД России, посвященном защите Калининградской области, речь не шла о ядерном оружии. По его словам, документ касался возможности применения Россией всех имеющихся средств.

Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что любые реальные шаги НАТО против Калининградской области обернутся быстрой и адекватной реакцией России. По его мнению, заявленные Альянсом намерения так и останутся словами, осуществить их на практике не выйдет.