01 октября, 19:51Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Домодедово временно переходил на прием и отправление рейсов по согласованию с соответствующими органами вечером 1 октября. Это было связано с ограничениями на использование воздушного пространства.
До этого аналогичные меры на посадку и выпуск самолетов вводились в авиагавани Жуковский. Это также объяснялось обеспечением безопасности рейсов. Позже ограничения были сняты.