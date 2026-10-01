Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Ограничения на полеты сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово временно переходил на прием и отправление рейсов по согласованию с соответствующими органами вечером 1 октября. Это было связано с ограничениями на использование воздушного пространства.

До этого аналогичные меры на посадку и выпуск самолетов вводились в авиагавани Жуковский. Это также объяснялось обеспечением безопасности рейсов. Позже ограничения были сняты.

