Путин заявил, что ВС РФ никогда не атаковали невоенные объекты

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Вооруженные силы РФ никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, российские военные всегда исходят из незыблемости гуманитарных норм.

"Войны были всегда, на протяжении всей истории человечества, есть и, скорее всего, вооруженные конфликты будут. Это, к сожалению, неотъемлемая часть существования человечества", – добавил лидер страны.

Ранее Путин напомнил, что Россия не начинала первой боевых действий – ее сознательно подвели к конфликту на Украине и поставили в ситуацию, в которой пришлось отвечать на агрессию.

При этом Москва не забыла, что противники ставили целью нанести стратегическое поражение РФ. В это же время российский президент призвал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.

До этого лидер страны заявил, что видит шанс на урегулирование ситуации на Украине, однако договориться между собой должны именно Россия и Украина, а все остальные страны должны быть готовы поддержать и помочь в этом.

